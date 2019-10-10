Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Türkiye'nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, şimdi de Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

Harekat sürerken, Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermileri, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine düştü.

Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine havan mermileriyle yapılan saldırı sonucu 9 aylık bir bebek ve vergi dairesi başkanlığına bağlı çalışan bir memur şehit oldu.

"Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG!"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale’ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG!" ifadeleri kullanıldı.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise şehit olan sivillerin kanının yerde kalmadığı bildirildi.

Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun...#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/YAiSVjX5ed — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun..."

Kaynak: TRT Haber