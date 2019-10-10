Kıbrıs gazisi Nami Koçak son yolculuğuna uğurlandı10 Ekim 2019 Perşembe 17:02 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 17:08
Samsun'un Havza ilçesinde, Kıbrıs gazisi emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Nami Koçak, askeri törenle toprağa verildi.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Samsun Havza Devlet Hastanesinde 80 yaşında hayatını kaybeden Nami Koçak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omzunda Kevser Camii'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası Koçak, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kaymakam Metin Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, Havza İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak ve vatandaşlar katıldı.
Tören öncesi ve sonrası, Koçak ailesi taziyeleri kabul etti.
Kaynak: AA