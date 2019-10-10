Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerden Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar, Mardin'in Nusaybin ilçelerine havan ve roketatar mermileriyle saldırdı.

Sivilleri hedef alan eli kanlı örgütün hain saldırılarında, bebek ve çocukların arasında bulunduğu 7 sivil şehit düştü.

Akçakale'ye düzenlenen saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş yaşamını yitirdi.

Sokakta oynarken şehit oldu

Ceylanpınar ilçesinde ise 11 yaşındaki Elif Terim, sokakta oynadığı sırada teröristlerin hedefi oldu. Sokakta bulunduğu sırada atılan mühimmatın patlaması sonucu göğsüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralanan Elif, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Teröristlerin saldırısında yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 11 yaşındaki Mazlum Güneş de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şanlıurfa Valiliğinden açıklama

Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden “BARIŞ PINARI” harekatı sırasında 10.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mazlum GÜNEŞ (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Mardin'de 3 kişi şehit oldu 24 kişi yaralandı

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda da Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Yıldız hayatını kaybetti.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, havan saldırıları sonucu 2'si çocuk 3 kişinin şehit olduğu, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde PKK/PYD-YPG'li teröristlerin düzenlediği havan mermisi ve roketli saldırılarda Mardin'in Nusaybin ilçesinde anne ile 2 çocuğu, Şanlıurfanın Akçakale ilçesinde 1'i bebek 2 kişi ve Ceylanpınar ilçesinde ise 2 çocuk şehit oldu. Böylece şehit sayısı 7'ye yükseldi.

Kaynak: TRT Haber, AA, DHA