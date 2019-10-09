Barış Pınarı'nda kara harekatı başladı09 Ekim 2019 Çarşamba 22:27 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 22:49
MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı" açıklamasını yaptı.
Türkiye, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini yok etme amacıyla Barış Pınarı Harekatı başladı.
TSK, terör örgütlerine önce havadan saldırmaya başladı. Saat 22.30 sularında da karadan harekat başladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kara harekatının başladığını duyurdu.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019
#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/5cAYKcMKBf
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı."
Tel Abyad ve Resulayn'a giriş
Kara harekatının başlamasıyla birlikte Mehmetçik, Tel Abyad ve Resulayn'a 4 koldan giriş yaptı.
Kaynak: TRT Haber