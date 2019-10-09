Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için tüm hazırlıklarını tamamladı. Hedef, oluşturulacak güvenli bölge ile güney sınırlarındaki terör tehdidinin ortadan kaldırılması.

Peki operasyon hangi alanları kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge ile ilgili ayrıntıları "Niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek, uluslararası toplumun burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır." açıklamasıyla duyurmuştu.

Harekat planı hazırlanırken yerleşim birimlerinin yapısı dikkate alındı

Terörden arındırılacak bölge, Fırat nehrinden Irak sınırına kadar uzanıyor. Bu alan içinde, çok sayıda yerleşim birimi var. Yerleşim birimleri, Türkiye sınırının hemen yanı başında bulunuyor. Harekat planı da bu yerleşim birimlerindeki sivillerin zarar görmeyeceği biçimde hazırlandı.

Ayn el Arab

En batıda yer alan yerleşim birimi Ayn el Arab, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin hemen karşısında bulunuyor. Bölge 2014'te terör örgütü DEAŞ, bir yıl sonra da PKK/PYD tarafından işgal edilmişti.

Terör örgütünün işgalinden önce Ayn el Arab'da çoğunluğu Arap 40 bin kişi yaşıyordu ancak örgüt Arap nüfusu göçe zorladı. On binlerce Arap, terör örgütünün çocuklarını zorla silah altına alması ya da Arapça eğitim görmeleri engellendiği için evlerini terk etti.

Tel Abyad

Tel Abyad ilçesi ise Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin hemen karşısında. Terör örgütünün işgalinden önce il merkezinin nüfusu 25 bindi. Çevre köylerle birlikte ilçenin nüfusu 300 bini buluyordu. Arap ve Türkmen nüfus terör örgütü tarafından göçe zorlandı.

Sınır hemen karşısındaki Akçakale, bugün kendi nüfusundan daha fazla sayıda Tel Abyadlı'ya ev sahipliği yapıyor. Tel Abyad'daki Suriyeliler, terk etmek zorunda kaldıkları evlerine dönebilmek için güvenli bölgenin kurulmasını bekliyor.

Resulayn

55 bin nüfuslu Resulayn ise Ceylanpınar'ın hemen karşısında.

Terör örgütü ilçeyi uzun süredir işgal altında tutuyor. Örgüt Resulayn ve çevresinde de hendek ve tüneller kazmış durumda. Terör örgütü, Resulayn'daki sivilleri tünellerde zorla çalıştırıyor, gençleri de zorla silah altına alıyor.

İlçe merkezinin batısındaki Tel Halef köyünde bulunan Amerikan gözlem noktası hafta başında boşaltıldı. Fırat'ın doğusuna yönelik harekat ile birlikte Resulayn'ın da terörden arındırılması planlanıyor.

Kamışlı

Haseke'ye bağlı Kamışlı ise Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu.

Terör örgütü PKK/YPG bölgede uzun zamandır iş makineleriyle tüneller kazıyor. Kamışlı'da 230 bin kişi yaşıyor. Kent merkezinin bir bölümünde kontrol halen rejim güçlerinin elinde.

Terör örgütü rejime vergi verirken, rejim de kamu kurumlarını çalıştırmaya devam ediyor. Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan ilçesindeki petrol sahasının da terör örgütü ve rejim tarafından birlikte korunduğu, çıkarılan petrolden elde edilen gelirin de paylaşıldığı biliniyor.

Güvenli bölge, Fırat nehrinden Irak sınırına kadar uzanacak

Operasyon kapsamında terörden ardındırlacak diğer yerleşim birimleri ise; Malikiyye, Amuda, Dirbasiye ve Fırat'ın batısında kalan Münbiç. Örgütün elindeki alan, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Suriye'nin en büyük tarım arazileri, enerji ve su kaynakları da örgütün işgali altındaki bölgelerde yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber