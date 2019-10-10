Türkiye
Sivas'ta öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı10 Ekim 2019 Perşembe 16:44 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 17:58
Sivas’ta servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.
Sivas Huzur Mahallesinde Metehan Özdemir yönetimindeki öğrenci servis minibüsü Mehmet Topçu'nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Savrulan minibüs, yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Topçu ile minibüsteki 9 öğrenci, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: yaralı trafik Kazası Sivas