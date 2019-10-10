Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine isabet ettiği hatırlatıldı.

Saldırılarda Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memuru Cihan Güneş'in yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşın da yaralandığı belirtildi.

Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

MSB: Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işlediği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Eli kanlı terör örgütü Akçakale’ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG!"

Muhammed bebeğin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama daha yaptı. Açıklamaya göre, Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi.

Açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun..." denildi.

Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun...#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/YAiSVjX5ed — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019

Terör örgütü PKK, sivil halka yönelik ilk saldırısını 1987'de gerçekleştirdi. O tarihten bu yana terör örgütü; yaşlı, kadın, çocuk demeden masum insanları katletmeye devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber, AA