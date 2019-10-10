Türkiye
Yalova açıklarında 4 büyüklüğünde deprem10 Ekim 2019 Perşembe 19:58 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 20:35
Marmara Denizi'nde saat 19.52'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre Yalova açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin merkez üssü Yalova'ya 3,71 kilometre mesafesinde.
4 büyüklüğündeki deprem İstanbul genelinde de hissedildi.
Deprem 10,66 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Arka arkaya 4 deprem daha oldu
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğündeki depremin ardından 19.58'de 1,6, 20.01'de 1,3, 20.04'de 3, 20.09'da 3,2 büyüklüğünde 4 deprem daha meydana geldi.
Kaynak: TRT Haber
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