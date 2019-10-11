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YPG/PKK'lı teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı11 Ekim 2019 Cuma 17:03 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 17:27
Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen havanlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA ]
YPG/PKK'lı teröristler Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için sivillere zarar vermeye devam ediyor.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, çok sayıda sivil yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA