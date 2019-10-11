500 hesap incelendi, terör propagandası yapan 121 kişi gözaltına alındı11 Ekim 2019 Cuma 15:47 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 16:34
İçişleri Bakanı Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik hakaret içeren 500'e yakın sosyal medya hesabının incelendiğini, 121 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenen Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik hakaret içeren 500'e yakın sosyal medya hesabının incelendiğini, 121 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Soylu, "Bizi, DEAŞ'ı gösterip PKK'ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin, bir terör örgütünü başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştırmanıza fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz." dedi.
Kaynak: AA