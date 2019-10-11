Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor.

TSK'nın sivil hassasiyeti

Harekat kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Mehmetçik bu hassasiyeti gösterirken Milli Savunma Bakanlığı da PKK/PYD-YPG’li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırılar yaptığını duyurmuştu.

Bebek katili PKK/YPG kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı

Mardin ve Şanlıurfa’da 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu masum insanları şehit eden bebek katili terör örgütü, yeni bir kirli oyunun içine girdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dini, kültürel yapılara hassasiyetini bilen teröristler, Tel Abyad’daki bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı.

Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı terör örgütü PKK/PYD-YPG mensupları, kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenliyor.

Terör örgütü sivillerin arasından sivilleri hedef alıyor

Teröristlerin provokasyonu bununla da sınırlı değil. YPG/PKK'lı teröristler hıristiyan mahallelerinden ve sivillerin arasından da saldırılar düzenlemeye devam ediyor. TSK’nın dokunulmaz ilan ettiği bölgelere Mehmekçiğin atış yapmasına yönelik provokasyonda bulunuyor.

Mehmetçik ise harekatın gecikmesi pahasına gerekli tedbirlerini alarak, diğer harekatlarda da gösterdiği hassasiyeti koruyarak faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber