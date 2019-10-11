YPG/PKK'lı teröristler karargah olarak kullandıkları kiliseden sivilleri hedef alıyor11 Ekim 2019 Cuma 15:25 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 17:08
Yeni kirli planını devreye sokan PKK/YPG kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı. Teröristler sivillerin arasından Mehmetçiğe ve sivillere saldırı düzenliyor. Mehmetçik ise tüm provokasyonlara rağmen harekatı titizlikle yürütmeye devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor.
TSK'nın sivil hassasiyeti
Harekat kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.
Mehmetçik bu hassasiyeti gösterirken Milli Savunma Bakanlığı da PKK/PYD-YPG’li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırılar yaptığını duyurmuştu.
Bebek katili PKK/YPG kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı
Mardin ve Şanlıurfa’da 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu masum insanları şehit eden bebek katili terör örgütü, yeni bir kirli oyunun içine girdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin dini, kültürel yapılara hassasiyetini bilen teröristler, Tel Abyad’daki bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı.
Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı terör örgütü PKK/PYD-YPG mensupları, kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenliyor.
Terör örgütü sivillerin arasından sivilleri hedef alıyor
Teröristlerin provokasyonu bununla da sınırlı değil. YPG/PKK'lı teröristler hıristiyan mahallelerinden ve sivillerin arasından da saldırılar düzenlemeye devam ediyor. TSK’nın dokunulmaz ilan ettiği bölgelere Mehmekçiğin atış yapmasına yönelik provokasyonda bulunuyor.
Mehmetçik ise harekatın gecikmesi pahasına gerekli tedbirlerini alarak, diğer harekatlarda da gösterdiği hassasiyeti koruyarak faaliyetlerine devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber