Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik karalama kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türkiye’nin harekat alanının demografisini değiştirmek gibi bir amacı yoktur"

Bakanlık, PKK ve PYG/PYD'nin AB ve NATO tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini hatırlatarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Barış Pınarı Harekatı'nda AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları hedef alınmaktadır. Türkiye’nin harekat alanının demografisini değiştirmek gibi bir amacı yoktur. Kendi vatandaşı yabancı terörist savaşçıları geri almaktan kaçınan ülkelerin DEAŞ'la mücadelede ülkemize ders verme hakkı yoktur."

"Harekatın Suriye’de siyasi çözüm çabalarına zarar vereceği iddiası gerçeklikten uzaktır"

Teröristlere destek veren ülkelerin Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlarının eleştirildiğini belirten Bakanlık, açıklamasında şunları söyledi:

"PYD/YPG terör örgütünün ayrılıkçı gündemine zımnen veya açıkça destek veren ülke ve çevrelerin bu hususta Türkiye’ye yönelik asılsız ithamları, Suriye’nin bölünmesini hedefleyen planlarının bozulmasından kaynaklanan bir tepkinin tezahürüdür. Barış Pınarı Harekatı’nın Suriye’de siyasi çözüm çabalarına zarar vereceği iddiası gerçeklikten uzaktır.

Türkiye, diğer Astana garantörleri ve BM’yle yakın işbirliği yaparak, Anayasa Komitesi’nin kurulabilmesi için azami ve samimi çaba harcayan az sayıdaki ülkeden biridir. Siyasi çözümün üzerinde inşa edilmesi gereken toprak bütünlüğü ve siyasi birlik ilkesine zarar veren ayrılıkçı bir gündem izleyen ve Suriye halkının hiçbir kesiminim meşru temsilcisi sayılamayacak bir terör örgütüyle mücadele, bilakis siyasi sürecin ilerletilmesine katkıda bulunacaktır."

Uluslarası camiaya çağrı

Açıklamada, uluslarası camiaya destek için çağrı yapıldı:

"Müttefiklerimiz başta olmak üzere uluslararası toplumdan temel beklentimiz, terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleye destek olunmasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: AA