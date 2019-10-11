Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısının 399 olduğunu açıkladı.

Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu. #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2019

Terörden arındırılan köy sayısı 14 oldu

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri dün YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Gün içinde Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri de YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Tel Abyad ilçesindeki Halave köyünün de terörden arındırılmasıyla terör örgütünden kurtarılan köylerin sayısı 14 oldu.

Kaynak: TRT Haber