Taciz ateşlerine karşılık verildi, 16 terörist etkisiz hale getirildi11 Ekim 2019 Cuma 22:30 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 22:42
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından hudut karakollarına yapılan taciz ateşlerine karşılık vererek, toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kararlı şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, bugün sabah saat 07.00'den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından taciz ateşleri yapıldığı bilgisini verdi.
16 terörist etkisiz hale getirildi
Yapılan taciz ateşlerine kara ateş destek vasıtalarıyla karşılık verilerek, toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşlerine karşılık verilmesine ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: TRT Haber