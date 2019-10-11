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Afrin halkından Barış Pınarı Harekatı'na destek11 Ekim 2019 Cuma 22:22 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 22:28
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Afrin'deki halk destek verdi.
Afrin halkı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi yaptı.
Kaynak: TRT Haber
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