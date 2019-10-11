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Terör örgütlerine ait Doçka uçaksavar araç tam isabetle vuruldu11 Ekim 2019 Cuma 21:36 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 21:53
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG'ye ait Doçka uçaksavar monteli aracın tam isabetle vurulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın, İHA'larımız tarafından tespit edilerek tam isabetle vurulduğu bilgisini ve o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
9 Ekim'de başlatılan harekatta bugüne kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu 14 köyü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.
Kaynak: TRT Haber
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