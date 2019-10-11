Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın, İHA'larımız tarafından tespit edilerek tam isabetle vurulduğu bilgisini ve o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

9 Ekim'de başlatılan harekatta bugüne kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu 14 köyü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.

Kaynak: TRT Haber