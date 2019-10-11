Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

9 Ekim günü saat 16.00'da başlayan harekatta bugüne kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu 13 köyü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.

Terörden arındırılan köy sayısı 14 oldu

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri dün YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Gün içinde Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri de YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılmıştı.

Tel Abyad ilçesindeki Halave köyünün de terörden arındırılmasıyla terör örgütünden kurtarılan köylerin sayısı 14 oldu.

Kaynak: TRT Haber