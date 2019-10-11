Barış Pınarı Harekatı başlar başlamaz Türk halkı her mecradan Mehmetçiğe desteğini dile getirdi. Öyle ki, aslında sorunların ve taleplerin iletildiği bir sistem olan CİMER bile, destek mesajlarıyla doldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e gelen mesajlardan örnekler paylaştı.

Harekata katılmak için gönüllü olanların yanısıra, kimi "Evimi bağışlamaya hazırım" dedi, kimi arazi aracını vermek istedi.

İki gün içinde CİMER'e binlerce destek mesajı geldi.

Destek mesajlarından bazıları şöyle:

Kaynak: TRT Haber