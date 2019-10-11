Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Kaynak: TRT Haber