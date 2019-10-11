Gündem
Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu11 Ekim 2019 Cuma 17:08 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 17:13
Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Kaynak: TRT Haber