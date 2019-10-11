Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan Vergi Dairesi Gelir Uzman Yardımcısı Cihan Güneş'in Manisa'nın Salihli ilçesindeki cenaze töreni sonrasında Salihli Vergi Dairesi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, "Bugün bu verilen mücadelede kimlerin sivilleri hedef alarak 9 aylık masum Muhammed bebek başta olmak üzere, sivil yerleşim bölgelerine bombalar attığını tüm dünya artık görüyor. Terör ve terörle mücadele noktasında on yıllardır bugün için belki hazırlanan bu planı Allah'ın izniyle bu millet, bu devlet ve bu ordumuz paramparça edecek." ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Ama siyaset eliyle ama güvenlik ama ekonomi eliyle ülkemizi tehdit edecek bütün unsurlara karşı yekvücut şekilde, sapasağlam ve dimdik durduğumuz, millet olarak kenetlendiğimiz sürece bin yıldır olduğu gibi bütün bu rüzgarlar da aynı kayadan nasıl yel alır öyle yel alıp geçecek. Bu coğrafyada bin yıldır olduğu gibi binlerce yıl daha bu ülke ve bu millet sapasağlam güçlü bir şekilde ayakta duracak." diye konuştu.

Kaynak: AA