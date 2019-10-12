Ankara merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 22 şüpheli yakalandı12 Ekim 2019 Cumartesi 10:07 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:55
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çek, senet ve kaşe sahteciliğiyle mücadele kapsamında, Ankara merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Aramalarda, 22 sahte senet, 7 sahte çek ve 7 kaşe ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün, sahte çek, senet ve kaşe kullanarak, inşaat sektöründe hizmet veren ve hayvancılık yapan işletme sahiplerini dolandırdığı ve haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda, ekipler Ankara, Çorum, Bolu, Manisa, Aksaray ve Erzurum'da 23 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, İ.E. adlı örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 22 zanlıyı gözaltına aldı.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 22 sahte senet, 7 sahte çek ve 7 kaşe ele geçirildi.
Kaynak: AA