Türkiye'nin başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için her yola başvuruyor.

Terör örgütü, 11 Ekim günü Suriye'deki işgali altındaki bir bölgeden Şanıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 sivil şehit olmuş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Yaralılardan İsmail Taşkın, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taşkın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

415 terörist etkisiz hale getirildi, 14 köy terörden arındırıldı

9 Ekim günü saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda bugüne kadar 415 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden kurtarılan köy sayısı ise 14 oldu.

Kaynak: AA