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Barış Pınarı Harekatı'nda 415 terörist etkisiz hale getirildi12 Ekim 2019 Cumartesi 07:14 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 07:27
Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı.
Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415'e ulaştı.
Ayrıntılar gelecek...
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