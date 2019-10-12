Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli takıma tebrik12 Ekim 2019 Cumartesi 00:31 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 00:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye’yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye’yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 11, 2019
Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım! pic.twitter.com/24dvuhCzwd
Erdoğan ayrıca, A Millilerin Fransa ile yapacağı mücadele için, "Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA