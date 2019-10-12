Barış Pınarı Harekatı nedeniyle ABD Hazine Bakanlığının Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanabileceğini belirtmesi üzerine, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy bir açıklama yaptı.

Barış Pınarı Harekatı başladığında ABD yönetimine her seviyede bilgi aktarıldığını söyleyen Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız tarafından bugün yapılan basın açıklamasında da harekatın hedef ve kapsamı tüm açıklığıyla uluslararası kamuoyuyla paylaşılmıştır. Türkiye milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele etmektedir ve bu mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Buna karşı atılacak her adıma karşı tam mütekabiliyet çerçevesinde misliyle mukabelede bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Kaynak: TRT Haber