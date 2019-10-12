Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, yaptığı açıklamada, iki mevkidaşın telefonda görüştüğünü bildirdi.

Halfhill, Güler ve Milley'in Suriye’deki güvenlik durumunu ve iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini ele aldıklarını duyurdu.

Albay Halfhill, “ABD Türkiye ile ikili stratejik ilişkilere değer veriyor.” ifadelerine yer verdi.

Görüşmenin, gün içinde Ayn el-Arap’taki ABD gözlem noktasına ateş edildiği iddiasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Kaynak: AA