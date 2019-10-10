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Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

10 Ekim 2019 Perşembe 14:23 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 14:43

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmatı imha etti.