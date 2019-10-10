Kılıçdaroğlu, saldırının yıl dönümünde Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Dört yıl önce bugün, acılar olmasın diye toplanan barış güvercinlerinden geriye acıların en büyüğü kaldı. Dillerinde kardeşlik türküleriyle teröre kurban verdiğimiz vatandaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü bir kez daha lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Dört yıl önce bugün, acılar olmasın diye toplanan barış güvercinlerinden geriye acıların en büyüğü kaldı... Dillerinde kardeşlik türküleriyle teröre kurban verdiğimiz vatandaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyor, terörü bir kez daha lanetliyorum. #10EkimAnkaraKatliamı pic.twitter.com/G3LYtNbl0h — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 10, 2019

Kaynak: AA