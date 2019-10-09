Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir."

Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.



Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

"Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz"

"Barış Pınarı Harekatı ile, ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız Güvenli Bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

Barış Pınarı Harekatı ile,



Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz.

Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

"Kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler diliyorum"

"Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum.



Allah yar ve yardımcımız olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

Türk jetleri terör unsurlarını hedef alıyor

Öte yandan Türk jetleri Suriye'deki terör unsurlarını hedef almaya başladı.

Reuters, terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat depolarının vurulduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekat emrini böyle verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdiği anların fotoğrafları paylaşıldı.

30 kilometrelik derinliğe kadar terörist temizliği yapılacak

Türkiye'nin hedefi Fırat'ın doğu kıyısından başlayarak Irak'a kadar uzanan 460 kilometrelik sınır hattında 30 kilometrelik derinlik. Yani yaklaşık 14 bin kilometrekarelik bir alan teröristlerden temizlenmiş olacak.

Operasyonla teröristlerin bölgeden temizlenmesi ve güvenli bölgenin kurulması hedefleniyor.

Peki bölge teröristlerden temizlenince sığınmacılar Suriye'ye nasıl geri dönecek, nasıl iskan edilecek?

Suriye'nin kuzeyinde sığınmacılar için 10 bölge ve 140 köy kurulacak

Plana göre Suriye'nin kuzeyinde Ayn El Arap olarak bilenen Kobani'den Derik'e kadar olan bölgeye 1 milyon kişi yerleştirilecek. Burada öncelikle 10 bölge ve 140 köy kurulacak. Köy merkezleri ile 20 köyü kapsayacak. Bölgelerde 30'ar bin, köylerde ise 5'er bin kişi iskan edilecek.

Ayn El Arab'dan Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'a kadar olan bölgede 1 bölge, 7 köy kurulacak. Burada 65 bin kişi yaşayacak.

Tel Abyad ile Rasulayn arasında 3 bölge ve 63 köy oluşturularak 405 bin kişi yerleştirilecek.

Rasulayn'dan Derik'e kadar ise 6 bölge, 70 köy kurulacak ve 530 bin kişinin iskanı sağlanacak.

Ankara, Güvenli Bölge'nin maliyetinin fondan karşılanmasını öneriyor

Plan için ihtiyaç duyulan arazi 9 bin 260 hektar. Mevcut arazi ise 16 bin 191 hektar. Türkiye, söz konusu bölgeye yapılacak yatırımın uluslararası fondan karşılanmasını istiyor.

"Terör örgütlerinin tehditlerini kabul etmemiz mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenli bölge planına ilişkin şunları kaydetmişti;

Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini daha fazla kabullenmemiz mümkün değil.

Niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun burada iki milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır.

Bu bölgenin derinliğini Deyrizor Rakka hattına indirebilirsek ülkemizden Avrupa'dan ve tüm dünyanın diğer bölgelerinden kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz.

Bu güvenli bölgede mültecileri çadır kentlerden çıkarıp konteyner kentlerden çıkarıp buraya yerleştirebiliriz.

Kaynak: TRT Haber