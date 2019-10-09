Elysee Sarayı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz gün Fransa'da YPG/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözde sözcüsü Jihane Ahmed ile görüştüğünü duyurdu.

Macron'un görüşmede Türkiye'nin Suriye operasyonundan duyduğu endişeyi yeniden dile getirdiği açıklandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, daha önce Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlemesi beklenen operasyonla ilgili bir açıklama yaparak, "Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusunda tek taraflı askeri operasyon düzenleyeceği haberinden derin endişe duyuyoruz. Türkiye'yi, parçası olduğu "IŞİD’e Karşı Küresel Koalisyonun" çıkarlarına aykırı bir girişimden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Reuters