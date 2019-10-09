ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yeni bir Suriye açıklaması daha yaptı.

Trump, ABD'nin Ortadoğu'ya hiç girmemesi gerektiğini dile getirdi, Suriye'den 50 askerlerini geri çektiklerini ifade etti.

Bölgede çeşitli gruplar arasında yüzlerce yıldır savaş olduğunu belirten Trump

"Bizim için sonu gelmeyen aptal savaş sona eriyor." dedi.

ABD Başkanı, Avrupa'nın geri almayı reddettiği DEAŞ'lıları Türkiye'nin alması gerektiğini savundu.

Kaynak: TRT Haber