Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de barış ve istikrar için üçüncü harekata hazır.

Türkiye'nin güneyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla kazanılan sınır ötesi başarıların ardından, şimdi de Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek yeni operasyon için geri sayım sürüyor.

"Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır"

Milli Savunma Bakanlığı olası harekat için, "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekatı için hazırdır." açıklamasını yaptı.

Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır.

pic.twitter.com/qK6KFcZH5X — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2019

Bakanlığın açıklamasında, "Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Pentagon: Birliklerimizi Türkiye'nin operasyon alanı dışına çıkardık

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası harekata ilişkin, "Suriye'nin kuzeyindeki birlikleri (ABD askerleri) Türkiye'nin operasyon alanı dışına çıkardık." açıklamasını yaptı.

Sınır hattına takviye

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır hattındaki Akçakale ilçesine askeri sevkiyatlarını aralıksız sürdürüyor. Zırhlı araçlar, iş makinaları, mühimmat yüklü kamyonlar ve komando birlikleri olası harekat için sınır birliklerine gönderilmeye devam ediyor.

Komandolar sınırda

Operasyonun ağırlı olarak Tel Abyad ve Resulayn arasındaki bölgeler olması bekleniyor. Füze rampaları, obüsler, tanklar ve özellikle Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a, Zeytin Dalı Harekatı'nda da terör örgütü YPG/PYD'ye ağır darbe indiren o deneyimli komando birlikleri de Suriye sınır hattında bir çok noktaya yerleştirildi.

30 kilometrelik derinliğe kadar terörist temizliği yapılacak

Türkiye'nin hedefi Fırat'ın doğu kıyısından başlayarak Irak'a kadar uzanan 460 kilometrelik sınır hattında 30 kilometrelik derinlik. Yani yaklaşık 14 bin kilometrekarelik bir alan teröristlerden temizlenmiş olacak.

Türkiye yerel halkı silahlı haydutların elinden kurtaracak

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda, Türk vatandaşlarına uzun zamandır yönelen bir tehdidi ortadan kaldırmak ve yerel halkı, silahlı haydutların elinden kurtarmak dışında bir hedefi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek

Suriye Milli Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek için Şanlıurfa'ya bir askeri güç gönderdi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât bölgesinde konuşlu olan Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu askerleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekata katılmak üzere Kilis'ten çıkan 150 araçlık konvoyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.

Suriyeli aşiretlerden operasyona destek

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, ABD'nin Suriye'deki terörist gruplara desteğine son vermesi çağrısında bulunarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik olası operasyonuna destek vereceklerini açıkladı.

Meclisin siyasi ofis sorumlusu Selim Abdüzaziz Müslat, "Suriye halkının davasına sahip çıkan Türkiye'nin barış ve istikrarı sağlama ve terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz." dedi.

150 aşiret, 2018’in son günlerinde Azez'in Siccu köyünde aşiretler divanında bir araya gelerek Aşiretler ve Kabileler Meclisini kurmuştu.

Suriye ve Irak tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Öte yandan, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edildi.

Kaynak: TRT Haber

