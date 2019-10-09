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Suriye Milli Ordusundan Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek09 Ekim 2019 Çarşamba 00:17 - Son Güncelleme 09 Ekim 2019 Çarşamba 00:21
Suriye Milli Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek için Şanlıurfa'ya bir askeri güç gönderdi.
Suriye Milli Ordusu askerlerini taşıyan otobüsler ile mühimmat yüklü tırlar, Kilis'ten Gaziantep istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında sevk edilen konvoy Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildi.
Kaynak: AA