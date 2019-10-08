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Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı08 Ekim 2019 Salı 19:12 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 19:33
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve iş makinesi takviyesi yapıldı.
[Fotoğraf: AA ]
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç yüklü 10 tır ve çeşitli iş makinelerinden oluşan TSK'ya ait konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Konvoy Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildi.
Kaynak: AA
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