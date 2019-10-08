Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'daki temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Balkanların barış projesini hayata geçirmek için mücadele ettik. Bugün temelini attığımız köprüyü bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Türk firması belirlenen zamandan daha kısa bir zamanda projeyi tamamlayacaktır.

Tarihi ve kültürel mirasımız ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve iş birliğimizin abideleridir. Geçmişten aldığımız ilham, güç ve cesaretle geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz.

Bugün ayrıca Yeni Pazar-Tutin yolunun temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Sancak bölgesinin diğer bölgelere ulaşımını artıracak projeye destek verenlere teşekkür ediyorum.

Türkiye, yatırımlarını artırmaya devam edecektir. Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların barış ve istikrarıdır. Önümüzdeki dönemde bu projelere yenilerini ekleyeceğimize inanıyorum.

Kaynak: TRT Haber