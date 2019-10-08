Türkiye'den İtalya'ya kınama08 Ekim 2019 Salı 17:17 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 17:37
Türkiye, İtalya'nın Berceto ilçesinde terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesini şiddetle kınadı. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
İtalya’nın Emilia Romagna Bölgesi’nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi’nce 5 Ekim 2019 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verildi.
Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile İtalya'yı şiddetle kınadı..
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"40 bini aşkın masum insanı hunharca katletmiş ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK’nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Bakanlığımıza çağırılarak, konuya ilişkin tepkimiz iletilmiştir."
Kaynak: TRT Haber