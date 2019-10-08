Hakkari ve Van kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi08 Ekim 2019 Salı 18:03 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 23:12
Hakkari ve Van kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Van'da terör operasyonu
Öte yandan, Van Gürpınar kırsalında da Jandarma Özel Hareket timleri tarafundan gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber