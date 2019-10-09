Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge için plan hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Geldiğimiz noktada kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır." sözleri ile harekatın sinyalini vermişti.

Harekat ile ilk hedef bölgedeki terör yapılanmasını ortadan kaldırmak. İkinci hedef ise Suriyelilerin oluşturulacak güvenli bölgeye geri dönüşünü sağlamak.

Ankara, her iki hedefi de kapsayan bir yol haritası hazırlandı. Terörden temizlenecek bölge, imar faaliyetleri ile kalkındırılacak. Geri dönüşler zorunlu olmayacak, gönüllülük esas alınacak.

Güvenli bölgede 140 köy ve 10 ilçe olacak, köylerde 5 bin kişi yaşayacak, ilçelerde ise 30 bin kişi yaşayacak. Toplamda 1 milyon kişinin kurulacak güvenli bölgede yaşaması planlanıyor.

"Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgeleri örnek teşkil ediyor"

Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde benzer projeleri başarıyla hayata geçirmişti. El Bab'da yaşanan değişim, Fırat'ın doğusunda hedeflenen model için somut bir örnek.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla terörden arındırılan bölgelere Türkiye’nin desteğiyle büyük hizmetler geldi. O hizmetlerden bir tanesi de El Bab Hastanesi.

Eğer güvenli bölge oluşturulursa, Fırat’ın batısındaki bu tür hizmetler Fırat’ın doğusunda da olacak.

El Bab'ın girişinde ise toplu konutlar yükseliyor

Türkiye Katar iş birliği ile yapılan toplu konut projesi ile El Bab'ın girişinde binalar yükseliyor. Burada okul, çarşı, cami, sağlık ocağı her şey düşünülmüş durumda. Türkiye’nin güvenli bölgede yapmayı planladığı evlerin küçük bir örneği bu bölgede bulunuyor.

Benzer konutlar, Fırat'ın doğusunda kurulacak güvenli bölgeye de inşa edilecek. Böylelikle halen çadırlarda yaşamak zorunda kalan Suriyeliler, kısa bir süre içinde bu konutları kullanmaya başlayacak.

El Bab halkı eğitim ve sağlık hizmetlerine kavuştu

Azez'de de benzer bir tablo var. Bölgenin terörden arındırılmasının ardından hayat hızla normale döndü. Parklar ve okullar, yaşanan değişimin simgesi. Terörden arındırılan bölgelerde insanlar artık huzur içinde yaşayabiliyor.

Terörden arındırılan bölgelerde çocuklar artık şiddetin uzağında. Ara verilen eğitim faaliyetleri ise daha iyi koşullarda yeniden başladı.

Azez’de 900 öğrencinin eğitim gördüğü Türkiye'nin desteğiyle onarılan bir okul bulunuyor. Ancak barış koridoru yani güvenli bölge oluşturulduğunda bu öğrenciler çok daha iyi eğitim görme fırsatına kavuşacak.

"Ülkemizi yeniden inşa edeceğiz"

Azez'deki okulda çocuklara eğitim veren öğretmen güvenli bölgeyi beklediklerini belirterek, "Güvenli bölge olunca tabii ki Türkiye’deki kardeşlerimiz de Suriye’ye dönecekler. Ülkemizi yeniden inşa edeceğiz. Güvenli bölge olunca ne çatışma kalır, ne de silahlar..." dedi.

Haber: Fatih Erener

Kamera: Ahmet Gümüş