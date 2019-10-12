Türkiye
Sinop’ta 4 ev alevlere teslim oldu12 Ekim 2019 Cumartesi 03:12 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 03:18
Sinop'ta bir binada çıkan yangın, bitişiğindeki evlere de sıçradı. Uzun uğraşların ardından kontrol altına alınan yangında, 4 ev zarar gördü.
[Fotoğraf: İHA]
Yangın, merkeze bağlı Bostancılı köyündeki bir evde çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yan binalara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlere müdahale eden ekipler, uzun uğraşların ardından yangını kontrol altına aldı.
Çıkış sebebi araştırılan yangında, 4 ev zarar gördü.
Kaynak: İHA, TRT Haber
Etiketler: sinop yangın bostacılı köyü