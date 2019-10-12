Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaabdullah Burnu açıklarında 2 bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Botları durduran ekipler, 44 Suriye, 10 Filistin, 6 Eritre, 3 Somali ve 2 Burkina Faso uyruklu olmak üzere toplam 65 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA