Türkiye
Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı: 2 şehit11 Ekim 2019 Cuma 15:58 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 16:03
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında 2 kişi şehit oldu.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Bu arada, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.
Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 kişi şehit oldu.
Kaynak: AA