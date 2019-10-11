Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla cuma namazı öncesinde ve sonrası dua okundu.

İstanbul

İstanbul'da Büyük Selimiye Camii'nde cuma hutbesinde Mehmetçiğe dua edildi.

Cami imamı Alpcan Çelik, hutbede, Türk milletinin bütün zorluklara rağmen her zaman vatanını savunduğunu belirtti.

İslam coğrafyasının dört bir köşesinde ateş çukurları açmak isteyenlerin türlü hile ile desiselerle, plan ve tuzaklarla Türkiye'nin bekasına saldırdığını ifade eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, gerektiğinde aç ve susuz kalırız. Ancak hürriyet ve bağımsızlığımızdan, izzet ve şerefimizden asla taviz vermeyiz. Vatanımıza ve mukaddesatımıza, birliğimize ve beraberliğimize yönelik saldırılara her türlü fedakârlığı göstererek karşı dururuz. Bu cennet vatanımızın bir karış toprağını bile asla düşmana teslim etmeyiz."

Türk askerinin bölgenin barış ve selameti için sefere çıktığını hatırlatan Çelik, şunları söyledi:

"Ya Rabb'i izzet ve onurumuza, istiklal ve istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizin barış ve selameti için sefere çıkan kahraman ordumuza yardım eyle. Askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle! Fesadı ve terörü ortadan kaldırmak için çıktığımız bu yolda bizleri nusretinle ve kudretinle muzaffer eyle."

Edirne

Edirne'deki tarihi Eski Camii'de de Mehmetçiğe destek amacıyla dualar edildi.

Kılıçla hutbe geleneğinin sürdürüldüğü camide, harekatın başarıya ulaşması için vatandaşlar ellerini semaya açarak Allah'tan Tür ordusuna yardım diledi.

Muğla

Muğla'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı hutbesinde Mehmetçik için dua etti.

Cuma hutbesinde Mehmetçik için dua ediliyor. https://t.co/cvIIWfKrO5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Ekim 2019

Erbaş şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin her bir ferdi yeryüzünde kötülüğün son bulup iyiliğin hakim olması için çaba gösterecektir. Karanlık oyunları feraset ve basiretiyle geçmişte bozduğu gibi bugün de bozacaktır, İstikbalde de bozmaya devam edecektir. Dün olduğu gibi bugün de çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi, mağdurların ve mültecilerin ümidi olmaya devam edecektir."

Bolu

Bolu'da cuma namazı öncesinde dua edildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde, cuma namazı kılan akademisyenler, öğrenciler ve üniversite personeli Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dua etti.

Camide bir araya gelenler, müezzinin okuduğu Fetih Suresi'ni dinledi. Fetih suresinin okunmasının ardından yapılan duaya eşlik eden cemaat daha sonra cuma namazını kıldı.

Çorum

Çorum'da yerel bir gazete tarafından organize edilen ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca da desteklenen "Barış Pınarı Harekatı için sefer ve zafer duası" etkinliği kapsamında Ulu Camii'de program düzenlendi.

Sabah namazı sonrası caminin imam hatibi Mustafa Gökmen Kur'an-ı Kerim okudu. Programda daha sonra Müftü Muharrem Biçer tarafından Türkiye'nin PYD/PKK terör örgütünün hedeflerine yönelik harekatına katılan güvenlik güçleri için dua edildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bazı kurum amirleri, çeşitli sendika, sivil toplum ve mesleki örgütlerin temsilcilerinin de katıldığı programın ardından vatandaşlara, Çorum Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

Amasya

Amasya'nın Suluova ilçesinde imam hatip ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih suresini okuyup dua etti.

Hacı Mustafa Camii'nde bir araya gelen Suluova Recep İnce İmam Hatip Ortaokul öğrencileri, burada Fetih suresini okudu.

Okul Müdürü Ahmet Gençalioğlu dua programı ile ilgili yaptığı açıklamada, sınır ötesinde operasyonda olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına manevi destek olmak için öğrenci, öğretmen ve velilerle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: TRT Haber, AA