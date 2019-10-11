Türkiye
Siirt'te Kur'an kursu binasında yangın11 Ekim 2019 Cuma 14:55 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 15:55
Siirt'in Tillo ilçesinde 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kur'an Kursu binasının çatısında yangın çıktı.
Siirt'te 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kur'an Kursu binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle kurs öğrencileri binadan tahliye edildi.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çatı çöktü. Siirt ve Tillo Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: yangın Siirt Kur'an kursu itfaiye