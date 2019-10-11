Türkiye
Ege Denizi'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı11 Ekim 2019 Cuma 14:19 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 14:30
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botu, Gülçavuş açıklarında hareketlilik tespit etti.
Bölgeye giden ekiplerce durdurulan lastik botta, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Afganistan uyruklu 12'si çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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