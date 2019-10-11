Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçik sahada başarı ile ilerlerken, siyasiler ve diplomatlar da sosyal medyada atakta. Kara propagandaya karşı hazırlıklar tamam.

Tüm riskler detaylarıyla anlatılacak

Öncelikli hedef dış kamuoyunun yanı sıra yabancı basın. Türkiye'nin karşı kaldığı tüm riskler detayları ile anlatılacak. Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışı temsilcilikleri, medya kuruluşlarını belirli aralıklar bilgilendirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kara propagandalar bizim kararlılığımızdan bizi vazgeçiremez. Bizim amacımız terör örgütüdür. İHA'ların görüntü almasını engellemek amacıyla yaktıkları lastikleri de Türkiye buraları bombalıyor gibi kara propagandaları da görüyoruz. Tüm gerçekleri dünya kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

Türkiye, haklılığını ve gerçekleri her platformda anlatıyor

Verilecek mücadeleye yönelik atılacak adımlar belirlendi. Bu iftiralara karşı Türkiye, gerçeklerini her platformda anlatıyor.

Ankara, operasyona karşı oluşturulan kara propagandaya, aynı yöntem ile, sosyal medya üzerinden karşılık veriyor. "Sivilleri hedef alıyorlar", "Türkiye etnik temizlik yapacak", "Demografik yapı değiştirilecek..." Bu yalanlar verilen mesajlarla bir bir çürütülüyor.

Öncelikli hedef, harekatın bölgenin terörden temizlenmesi amacıyla yapıldığının anlatılması.

Farklı dillerde yayımlanan mesajlarla, yalanlar çürütülüyor

Bu nedenle Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sosyal medya mesajları Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Arapça olmak üzere birçok dilde dünya kamuoyuna anlatılıyor. Türkiye'nin haklılığı farklı dillerde dile getiriliyor.

Harekatı dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arapça yazdığı mesajı ile Arap dünyasına operasyonun amacına dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı da YPG/PKK sivilleri öldürdüğünü İngilizce anlattı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da harekata yönelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İşgal ve etnik temizlik" iddialarına sert tepki gösterdi.

Kaynak: TRT Haber