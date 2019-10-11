Türkiye
Terör örgütü gazetecileri hedef aldı: 2 yaralı11 Ekim 2019 Cuma 13:49 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 14:05
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere, Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda iki gazeteci hafif yaralandı.
Barış Pınarı Harekatının 3. gününde, Nusaybin ilçesinden Kamışlı’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi.
Terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu iki basın mensubu hafif yaralandı.
Yaralı gazeteciler, haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.
Kaynak: İHA, TRT Haber