Türkiye

Terör örgütü gazetecileri hedef aldı: 2 yaralı

11 Ekim 2019 Cuma 13:49 - Son Güncelleme 11 Ekim 2019 Cuma 14:05

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere, Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda iki gazeteci hafif yaralandı.