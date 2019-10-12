Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir hafta boyunca ülkemiz genelinde artarak, mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber