Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı düzenleniyor.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen harekat başarıyla sürdürülüyor.

Harekatı desteklemek için hem Türkiye'nin dört bir yanında hem de dünyada Mehmetçiğe dua ediliyor. Bunun için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, Avrupa Birliği Barış Gücü (EUFOR) bünyesinde görev yapan Türk askerleri ile birlikte dua etti.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, "Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda mücadeleyi yürüten Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensuplarına dua ederek güç vermek amacıyla, Bosna Hersek'te görev yapan askerlerle beraberdik" dedi.

Avrupa Birliği "Barış Gücü" bünyesinde, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan askerler ülkedeki barış ve istikrarı koruma misyonunu yürütüyor.

Haber: Ufuk Şahin