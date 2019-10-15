Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

Bakanlığın Twitter hesabından harekata ilişkin yapılan açıklamada, "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 595 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Tel Abyad 5 günde teröristlerden alındı

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince de desteklenen harekatın 5. günü sonunda Tel Abyad ilçe merkezi PKK/YPG'li teröristlerden kurtarılarak kontrol altına alındı.

PKK/YPG'li teröristlerden temizlenmesinin ardından SMO bayrağı çekilen sınır kapısı beşinci kez el değiştirmiş oldu.

Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki DEAŞ'lıların tutulduğu

hapishanenin boşaltıldığı ve mahkumların serbest bırakıldığı tespit edildi.

Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen PKK/YPG'nin hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

56 köy terörden temizlendi

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde, 9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy PKK/YPG'den kurtarıldı.

Kurtarılan yerlerdeki arama tarama faaliyeti sürüyor.

M4 karayolunun kontrolü sağlandı

Mehmetçik sınıra paralel bir hat izleyen M4 karayolunu da kontrol altında tutuyor.

Teröristlerin ikmal hattı olan bu yolun kontrol altına alınması ile teröristler artık lojistik sağlayamaz hale geldi.

Sınır birliklerine takviye sürüyor

Sınır birlikleri de askeri sevkiyatlarla güçlendiriliyor. Suriye Milli Ordusu'na sevkiyat da sürüyor.

PKK/YPG'li teröristler DEAŞ'lıları serbest bıraktı: İşte o hapishane

Tel Abyad merkezinde YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

Tel Abyad'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde PKK/YPG'lilere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Teröristlerin korku içinde aldıkları önlemleri TRT Haber görüntüledi

Suriye'nin Rasulayn ilçesinin doğusunda yer alan PKK/YPG işgalindeki Allog Şarci köyü TRT Haber kamerası tarafından görüntülendi.

Köyde tam anlamıyla bir sessizlik hakim. Teröristlerin yaşadığı korku hemen fark ediliyor. Köyde etrafı çevreleyen metrelerce uzunluğundaki beton mevziler ve teröristlerin haberleşmesini sağlayan bir telsiz istasyonu bulunuyor. Ağaçların arasına gizlenmiş bir gözetleme kulesi de yine görüntülere yansıyor.

Alınan tüm bu önlemler, terör örgütünün içinde bulunduğu panik halini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Rasulayn'da teröristlere ait tünel bulundu

Yine terörden arındırılan Rasulayn'da, Suriye Milli Ordusu mensupları tarafından bulunan PKK/YPG'li teröristlere ait bir tünel de görüntülendi.

PKK/YPG'li teröristlere ait tünel, Suriye Milli Ordusu mensupları tarafından yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında bulundu.

Tünel, Rasulayn ilçe merkezinden başlayıp ilçenin doğusundaki Allog Şarci köyüne kadar uzanıyor. 9 kilometre uzunluğa sahip tünelin beton duvarlarla güçlendirildiği de görülüyor.

Tünelin ortaya çıkarılması ile teröristlerin Rasulayn'la bağlantısı da kesilmiş oldu.

Suriye Milli Ordusu'ndan son 2 günde 7 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda son iki günde teröristlerle girilen çatışmalarda harekata destek veren Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 7 asker şehit oldu.

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin çeşitli noktalarında YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor.

Son iki gündeki operasyonlarda 7 SMO askeri şehit düştü, 51 asker yaralandı.

Harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana ise 23 SMO askeri şehit oldu, 108 asker yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 2 ilçe merkezi, 1 belde ve onlarca köy, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Kaynak: TRT Haber