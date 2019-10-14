Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, Amerikan Foxnews televizyonuna konuştu.

Aybet, Barış Pınarı Harekatı hakkında Amerikan halkına yalan söylendiğine dikkat çekti, kamuoyunun gerçekleri bilmeye hakkı olduğunu belirtti.

Gülnur Aybet, "Bence Amerikan halkının şunu bilmeye hakkı var. Tam şu anda kendilerine yalan söyleniyor. Yapmaya çalıştığımız şey hakkında çok fazla yalan ve ve yanlış bilgi var. Biz DEAŞ'ı asla desteklemedik. Yaptığınız haksızlık." dedi.

Trump'ın ABD birliklerini eve çağırmaya istemekle son derece haklı olduğunu ifade eden Aybet," Çünkü ABD askerlerinin Trump'a önceki hükümetten kalan bu hukuksuz politikaya alet edilmesi büyük haksızlık. Bu politika bir terörist grup olan YPG'nin başka bir terörist grup DEAŞ'la savaşması için silahlandırılmasıdır." şeklinde konuştu.

"DEAŞ'ın terör saldırılarından en çok zarar gören ülke biziz"

Gülnur Aybet, terör örgütü DEAŞ’ın bir başka terör örgütü YPG/PKK kontrolünde büyümesinin sağlandığını vurguladı.

Türkiye’nin Suriye'de büyük bir alanı terör örgütü DEAŞ’tan temizlediğine dikkat çeken Aybet, " NATO'da DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyon içinde Suriye'den en çok alanı DEAŞ'tan temizleyen ülke biziz ve DEAŞ'ın terör saldırılarından en çok zarar gören ülke biziz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber